دياب من بعبدا: الأمور تسير كما يجب

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الخامسة عصر اليوم في قصر بعبدا، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة الدكتور حسان دياب الذي قدم له التهاني بحلول عيد الميلاد المجيد وعرض معه لنتائج الاستشارات النيابية غير الملزمة، واللقاءات التي يجريها لتأليف الحكومة.

وبعد اللقاء، قال الرئيس الدكتور دياب للصحافيين: “استقبلنا فخامة الرئيس وقد أتينا لمعايدته ومعايدة جميع اللبنانيين، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. لقد تكلمنا في الإطار العام وكان هناك تجاوب كامل. وكل ما أستطيع أن أقوله، إن شاء الله خير ونحن لا زلنا في اليومين الأولين، وإن شاء الله الأمور تسير كما يجب”.