بعد الاحتجاجات… إزالة صورة كبيرة للرئيس المكلف حسان دياب في صيدا!

بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذها محتجون من حراك صيدا بالقرب من مبنى مؤسسة مرعي ابو مرعي الخيرية في الهلالية صيدا، احتجاجا على رفع صورة كبيرة عند واجهة المبنى دعما للرئيس المكلف حسان دياب تمت ازالة الصورة من على المبنى”.

وكان قد تجمع عدد من ابناء مدينة صيدا امام مؤسسة أبو مرعي في الهلالية احتجاجاً على تعليق صورة للرئيس المكلف حسان دياب على واجهة المؤسسة المطلة على الطريق العام حيث اعتبروا ان هذه الصورة تمثل استفزازاً لهم مطالبين بإزالتها ورافعين شعار “حسان دياب لا يمثلنا” و ” حسان دياب واحد منن ” .. وذلك وسط انتشار كثيف لوحدات من الجيش ومديرية المخابرات وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية في محيط المكان .









واطلق المواطنون المحتجون هتافات مستنكرة لرفع صورة دياب وللطريقة التي كلف بها وجاء في بعض الهتافات ” يا حسان ارحل ارحل .. شعبي واعي منو أهبل ” ، ” كلن يعني كلن .. حسان واحد منن ..”