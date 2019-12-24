المشنوق: نشكر السيّد علي ولايتي على تبنّيه الرئيس المكلّف حسان دياب

قال النائب نهاد المشنوق عبر “تويتر”: نشكر السيّد علي ولايتي على تبنّيه الرئيس المكلّف الدكتور حسّان دياب. لقد أزال عن ظهرنا حمل اتّهامه بأنّه مرشّح إيران. ودفاع مستشار المرشد الإيراني عن حسان دياب إعلان واضح وصريح بأنّه يمثّل من كلّفوه، ولا يمثّل اللبنانيين ولا أبناء بيروت ولا أهل السنّة.

وأضاف: “أما نبوءة ولايتي عن تضاؤل التظاهرات، فعليه ألا يخلط بين لبنان وإيران، حيث قتل نظامه 1500 من الثوّار. في لبنان، الجيش وقوى الأمن الداخلي، من أبناء الشعب، ويحمون المتظاهرين بحكمة ووطنية قيادتيهما، والثورة ستزداد توهّجاً في ظلّ رئيس مكلّف غريب عن أهله.