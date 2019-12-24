“لبنان القوي” يرد على الحريري.. “ما إلك إلا بابا نويل”

غرد النائب ادي معلوف عبر تويتر ورد على الرئيس سعد الحريري ساخرًا: مأزوم؟ مستقيل وحردان؟ عم ينتقدوك يلي حواليك؟ مغلط بحساباتك وبدك تفش خلقك بحدا؟ مش عم تطلع من كابوس سفرة تشرينية؟…

وأضاف: صدقني ما إلك إلا بابا نويل تيحللك ياها، جبران باسيل ما فيه يعملك شي !!! الليلة ليلة عيد… بكفي هلقد Joyeux Noel.”

ابي خليل: وبدوره، غرّد النائب سيزار أبي خليل عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: “لا ينفع البلد الحرد السياسي والمراهقة ولا تدار شؤون الناس بالانفعالية انما بالعمل الجدي والدؤوب وتعاون الجميع للنهوض من الازمة الحالية.”









ديب: وكتب النائب حكمت ديب: “بيفشل، بيستقيل، بيزعل وبيحرد، الله يصبرك يا شيخ!”

عون: كما غرد النائب سليم عون عبر تويتر قائلا: “أولها دلع وغنج، وآخرها حرد وردات فعل صبيانية.

موقع المسؤولية ليس لعبة نستحليها، وإذا لم نحصل عليها نكسّرها ونفش خلقنا بمن حولنا”.

المركزية