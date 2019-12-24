الحريري: الحكومة المقبلة ستكون حكومة باسيل وبري يعلم انني لا ألعب بالنار

توقع الرئيس سعد الحريري في دردشة مع مجموعة من الصحافيين في بيت الوسط، أن تكون الحكومة التي يجري تشكيلها “حكومة جبران باسيل”.

أضاف:”خلافاً لما يُشاع و يتردد في بعض وسائل الإعلام، بالنسبة إلى موقفي من الحكومة العتيدة، أعود وأكرر لا تسمية ولا تغطية و لا مساءلة و لا ثقة إذا تطلب الأمر”.









وأردف: ” لم ألتقِ الرئيس المكلّف قبل يوم واحد من تكليفه كما أشيع انما قبل اسبوع في اطار المشاورات التي كنت أجريها”.

ولدى سؤاله عن كلام الرئيس نبيه بري أن الحريري “نادم”، وأنه نصحه ألا يلعب بالنار، قال:

” لست نادماً وضميري مرتاح و كل همي الحفاظ على البلد واستقراره و لاألعب بالنار بالتأكيد ، وربما أنا دفعت أثماناً كثيرة لأنني اخمد النارعلى الدوام، ولا شك أن الرئيس بري يلعب دوراً كبيراً في منع الفتنة، وهذا أساسي بالنسبة إلي، والذين يلعبون بالنارمعروفون ونقطة على السطر”.

أضاف:” إن ثمة حملة تستهدف الحريرية السياسية و سنتصدى لها بالقوة، مع العلم أن من يمسك بملف الكهرباء معروف ،”يجربوا الحملات عليي كما فعلوا مع رفيق الحريري فأهلا و سهلا بهم، وأطمئنهم أن سعد الحريري “مش حبتين”. وتابع:”لا أقبل بشيطنة السنة واتهامهم بسرقة البلد “.

وأشار الحريري إلى أن “حزب القوات دفعنا إلى التسوية الرئاسية ثم اتّهمنا بها، اسألوهم عن مواقفهم وأسبابها”.