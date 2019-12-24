الجسر: الحريري لم يعتزل السياسة والمستقبل في المعارضة

رأى عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر أنّه من المفترض أن يكون “التأليف سريعاً وسهلاً، أولاً لأنّ التكليف تمّ من لون واحد، والتالي حتماً ستنال الحكومة ثقة هذا التكتّل السياسي، وثانياً لأنّ الأمور ليست متصلة بتأليف حكومة ائتلافية لنشهد خلافات على توزيع الحصص والمقاعد”.

وعن وضع الرئيس المكلف سقفاً زمنياً للتأليف بين 4 إلى 6 أسابيع، قال الجسر عبر نداء الوطن، “هذا ما لفتني وسألته السؤال نفسه وقلت له: سمعتك بعد زيارتك الرئيس تمام سلام تضع هذا السقف، فما هو موجب التأخير إذن؟ أجابني: نعم صحيح، لكني وضعت هذا السقف”.









وعما إذا كان عدم مشاركة المستقبل في الحكومة نهائي، قال الجسر: “لا يصح أن يطلب المرء الشيء ونقيضه، نحن مؤمنون بتأليف حكومة اختصاصيين من خارج الأحزاب”.

وأكد أنّ “الرئيس سعد الحريري لم يعتزل السياسة فالموقف الذي اتخذه هو سياسي بامتياز لأنه أصرّ على التأليف بشروطه قبل التكليف، لكن عندما تبين أن المسار مخالف فضّل عدم الاستمرار. وأنا شخصياً أؤمن بأن النظام الديموقراطي البرلماني ليس مبنياً على إنشاء حكومات ائتلافية بل على أكثرية تحكم وأقلية تعارض، وسنمارس المعارضة بشرف مقدّمين مصلحة البلاد على أي مصلحة أخرى”.