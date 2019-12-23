دياب: ستكون حكومة اختصاصيين بامتياز.. عشت مستقلا وسأبقى مستقلا!

غرّد رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة حسّان دياب عبر حسابه الخاص بموقع “تويتر” فكتب: “الحكومة الجديدة ستكون وجه لبنان ولن تكون حكومة فئة سياسية من هنا وهناك.. وستكون حكومة اختصاصيين بامتياز”.

أضاف: عشت مستقلا وسأبقى مستقلا، أما التصنيفات فلا تعني لي شيئا، القضية الرئيسية تتمثل في تحقيق نهضة لبنان والوصول إلى النتيجة التي يتمناها اللبنانيون.









لقاءات: والتقى الرئيس دياب في دارته في تلة الخياط، وفدا من الناجحين في مباراة خفراء الجمارك الذين صدرت نتائجهم في 21 حزيران 2019 والبالغ عددهم 853 خفيرا ناجحا في مباراة تقدموا اليها في العام 2014، وجاءت نتائجها وفقا للشروط الوظيفية التي تراعي الكفاءة، الا ان مرسوم تعيينهم والحاقهم لم يصدر حتى الان.

وشدد الرئيس دياب على أحقية مطلبهم، مؤكدا لهم أن “اقرار هذا الامر سيكون من الاولويات على جدول اعمال الحكومة العتيدة”.

والتقى الرئيس دياب، وفدا من المتقدمين الى مباراة مجلس الخدمة المدنية من الناجحين الذين صدرت نتائجهم ولم يصدر مرسوم تعيينهم ومن الذين لم تصدر نتائجهم بعد، ونقلوا اليه معاناتهم واحقية مطلبهم “في التعيين بالوظائف التي تقدموا اليها ونجحوا في المباريات، خصوصا أن مجلس الخدمة المدنية هو النافذة السليمة والصحيحة من اجل خدمة ادارات الدولة، بعيدا من المحصصات السياسية غيرها”.

واكد دياب احقية مطلبهم، مشددا على “ضرورة معالجة هذه الملفات الوظيفية والاجتماعية”.

وكان دياب التقى وفدا يمثل 28 ألف شاب وفتاة من المرشحين لدورة تطويع رتباء وعناصر قوى الامن الداخلي الذين لم تصدر نتائجهم حتى اليوم، مع ما يترتب على ذلك من ضرر كبير على مستقبلهم.