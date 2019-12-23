الحريري يُكذب تصريحات قماطي: لم أوافق على تسمية حسان دياب

نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، الإثنين 23 ديسمبر/كانون الأول 2019، تصريحات لوزير بحكومته يتبع لتنظيم «حزب الله»، حول موافقته على تسمية حسان دياب لتشكيل الحكومة المقبلة.

بحسب بيان صادر عن مكتبه، قال الحريري، إنه «لم يكن هناك ما يمنعه أو يمنع كتلة تيار المستقبل، التي يتزعمها، من تسمية رئيس الحكومة المقبلة أو الموافقة على المشاركة بالحكومة».









كما ذكر البيان أن المعلومات المنسوبة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، محمود قامطي، «غير صحيحة على الإطلاق، وفي الواقع فإن الحريري كان قد أبلغ الجميع قبل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة أنه لن يقترح أسماء ولن يعلق على أسماء يقترحها غيره».