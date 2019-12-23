تسجيل صوتي لجنبلاط : “لبنان على مشارف الجوع”

انتشر تسجيل صوتي يعود لرئيس ‘الحزب التقدمي الاشتراكي’ النائب السابق وليد جنبلاط، يعبر فيه عن موقفه من عددٍ من القضايا السياسيّة والاقتصاديّة، بالإضافة إلى شؤون داخليّة لها علاقة بالحزب والمسؤولين فيه.

وقال جنبلاط في التسجيل خلال اتصال مع ابناء الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة:’ اتّخذنا موقفاً من عدم المشاركة لا بهذه الحكومة ولا بغيرها’، مؤكّداً تسمية السفير نواف سلام لأنّه من خارج هذه الطبقة.

واستغرب كيف أنّ الرئيس سعد الحريري لم يسمّ السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة، كما استغرب موقف حزب ‘القوات اللبنانية’ من عدم تأييد سلام، ‘إلا إذا كانا يريدان بقاء النظام الطائفي كما هو’.

وقال إنّ الجبل ولبنان على ‘مشارف الجوع’ ، لافتاً الى ان الاقتصاد على باب الانهيار إن لم يكن قد انهار، ولبنان لا يمكن أن يستمر كبلد خدمات وسياحة وفنادق ومطاعم ومصارف بدون انتاج.