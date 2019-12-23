ديفيد… ماذا فعلت بهم! – نبيل بومنصف – النهار

على رغم الكثير من المعطيات الغامضة والملتبسة التي تسبق الموعد الذي حددته رئاسة الجمهورية للاستشارات النيابية الملزمة والتي تبقي باب الاحتمالات مشرعا على مفاجآت مختلفة لن يكون من الحنكة اسقاط فرصة تكريس اتفاق جرى حبكه بين غالبية القوى السياسية لتكليف سمير الخطيب رئيسا للحكومة الاولى بعد ثورة 17 تشرين الاول، وسواء جاء الخطيب ام سواه ام طارت الاستشارات بطارئ ما، لن يبدل ذلك ظروف استحقاق بات يتحتم على الانتفاضة الشعبية مواجهته كما استحقاق تعاملها مع الواقع الحكومي وسواه من التطورات المتسارعة، على مشارف الشهرين من عمرها ينتظر من الانتفاضة تكوين مناعة يستحيل معها حتى على الذين يعانون التكلس الفكري والسياسي ان يمضوا في انماط إنكارها بعدما اقتحمت ثقافة مغايرة تماما البلاد وأقامت فيها مفاهيم لن يستقيم شيء ما لم تؤخذ في اولويات سلطة ما بعد الانتفاضة، تبعا لذلك سيتعين على الانتفاضة عشية مرور شهرين على نشوئها ان تدرك انها محكومة بسرعة النضج واستعجال حقبة المراهقة والخروج من رومانسية الشعارات ولو جميلة وجذابة ومحقة، ان ما يملي ذلك كثير جدا وأشده الحاحا ان هذه الانتفاضة انفجرت انفجارها التاريخي المباغت بفعل انهيار بدأ قبلها بل كان المسبب الاول والحاسم لتوقيت انفجارها، اذ انه التزوير بذاته ان ترمى انتفاضة للبنانيين بعد عقود الاستهانة بحقوق الناس في اقامة دولة الحماية والحداثة والنظافة والنقاء السياسي والكفاءة الأخلاقية بانها السبب الاكبر في اوسع انهيار مالي واقتصادي واجتماعي عرفه لبنان في تاريخه القديم والحديث، ولذا يتعين على كل منخرط عملي ومعنوي في هذه الانتفاضة، ناشطا كان ام داعما، ان يتخلى بدوره عن مفهوم لم يعد يستقيم مع الظروف والوقائع التي صنعتها تطورات الشهرين الاخيرين. كان يصح في أسابيع الانطلاقة الاولى للانتفاضة حمايتها من خلال رفض كل محاولات اقامة قيادة جماعية للثورة تقرر مسار التحركات وتفاوض مع "الخارج" الذي تستهدفه اي السلطة الرسمية والقوى السياسية وسواها لئلا تزرع في داخلها عوامل الخلافات البنيوية المتوارثة وتجنبا للافخاخ التي سعت اليها السلطة لتفجير الانتفاضة الغضة والقوية من داخلها بعدما أخافتها بزخمها الثوري وفاجأت الجميع في الداخل والخارج، ولكن ما انطبقت عليه هذه القاعدة حتى الان لن يبقى على الارجح مسارا سليما للمرحلة الثانية الاخطر والاكثر إبرازاً لدور الانتفاضة في المساهمة الفعالة في قطف ثمارها من خلال التعامل الشاق جدا مع استحقاقين متلازمين ضخمين هما الحكومة الجديدة ايا تكن تركيبتها وايا يكن رئيسها والاستحقاق المالي الاقتصادي الاجتماعي المتجه نحو مستويات قياسية من الخطورة، لن يستقيم مع هذين الاستحقاقين بقاء الانتفاضة بلا قيادة او بلا كيان لادارة الانتفاضة في تعاملها مع اخطار مصيرية لان ذلك سيحملها تبعة هائلة في الآتي من التطورات لئلا تنقلب المكاسب نقاط استهداف بيد السلطة تحت وطأة اخطار الانهيار. فلم لا تكون قيادة الانتفاضة الحكومة الموازية، ولا نقول الظل، لاي حكومة تنبثق عن الاستشارات وتبدأ لتوها مهمة فرض الشراكة الفعلية في قرارات الإنقاذ التي لا تزال متاحة وممكنة على رغم كل القتامة المتراكمة؟

ديفيد… ماذا فعلت بهم! – نبيل بومنصف – النهار توقعنا القليل والكثير والغريب والأغرب منه منذ بدء انتفاضة ستطوى السنة 2019 على كونها من اكبر الثورات اللبنانية، والتي سيواكبها أخطر الاحداث ايضا المتصل بالانهيار المالي والاقتصادي، ولكن ما لم تبلغه عقولنا المتواضعة ان نرى الخداع السياسي يبلغ حدود المساخر. لم يكتفِ تحالف العونيين و8 آذار بكل الألاعيب المكشوفة والمناورات الفاقعة والخطط المدبرة لتكليف حسان دياب تأليف الحكومة في انقلاب ينفذ رغبة سيد العهد في اقصاء الرئيس سعد الحريري عن رئاسة الحكومة. لم يكفهم ذلك لان الكثير مما دبِّر انكشف وصار مسببا اضافيا للاشتعالات في شارع غاضب يرمي غضبه في الكثير من المناطق. لم يكفهم ذلك لان تمرير تكليف اللون الواحد الذي استفاد ايضا من اخطاء استراتيجية حصلت في معسكر خصومهم من محور قوى 14 آذار الذي صار الآن فعلا محورا بائدا. لم يكف تحالف العونيين و8 آذار كل هذا لان “تبليع” التكليف ذي اللون الواحد بدا لوهلة مهددا بالتسمم السياسي، فانبروا في اليوم التالي الى المناورة الأحدث والأشد اثارة للغرابة فتعلقوا بأهداب من فطروا على ثقافة العداء له، وموفد الدولة التي فطر الممانعون خصوصا على تصنيفها بالعدو الاكبر، والتي تصنفهم بالإرهابيين، انبروا فجأة يكيلون له الشكر. التقط تحالف العهد و8 آذار زيارة كبير الخبراء الديبلوماسيين الاميركيين في الملف اللبناني ديفيد هيل لبيروت وراحوا يصنفون دلالاتها كما تصورها حساباتهم المصلحية الآنية لتزامنها مع انطلاق مهمة رئيس حكومتهم المكلف للايحاء بان اميركا “العدوة” استحالت فجأة الى موقع المهادنة بل المباركة لما كان لـ”حزب الله” نفسه اليد الطولى فيه. ديفيد هيل الذي له أسلوبه الخاص في التعبير الديبلوماسي وهو غير اُسلوب الصقور أمثال ديفيد شنكر، ذهب غلاة الممانعة والعونيين الى توظيف تصريحاته وزيارته في اطلاق ايحاءات وتأكيدات ذهبت الى حدود الجزم بانهم اجتذبوا اميركا العظمى الى صفقة التكليف والتأليف من دون احراج عما يمكن ان يعرضهم له هذا الجموح من مساءلات لا تنتهي عن سياسات المداهنة والازدواجية الفاقعة والرهانات الفاضحة. كانوا يزمجرون قبل ساعات رفضاً لاحد افضل النخب اللبنانية نواف سلام المستقل الحقيقي بذريعة سخيفة انه مطلوب اميركيا، فاذا بهم يستسقون الأمركة لمن عينوه بلا رفة جفن. اسقطوا الرئيس سعد الحريري الذي عايشهم في ثلاث حكومات وناهض ضغوط الخليج واميركا إنقاذا للاستقرار، واذ بهم يتهمونه بانه ذهب ضحية الإطاحة الاميركية الخليجية وينبهرون بهدوء ديفيد هيل. لعلنا لا نلام اذا سألنا: هل باتت قوى 8 آذار تجنح الى الأمركة؟ ماذا يخبئون بعد من مناورات سلطوية سقطت كل مضامينها العتيقة وهم يقيمون على وهم خداع اللبنانيين بموازين قوى لمصلحتهم لا جدوى منه امام الانهيار الزاحف؟ ماذا تراه فعل ديفيد هيل لكي تنقلب أساطير الممانعة رأسا على عقب؟ واي مفعول للقاء البياضة حتى صار “النبض البرتقالي” يبشر بالمظلة الاميركية؟ هل لونكم الواحد الاحادي صار اميركيا؟ اذاً ترحّموا بأيتام السياسات المتحولة وضحاياها، وتنبهوا جيدا للأعراض الناشئة عن عمليات التجميل!





