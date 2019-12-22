حسن خليل: لا خوف على رواتب القطاع العام.. هناك تمويلاً لها بالإتفاق بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف

أكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أنّه لا خوف على رواتب القطاع العام، موضحاً أن “هناك تمويلاً لها بالإتفاق بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف”.

خليل وفي مداخلة عبر الـ”mtv” قال: “هناك نقصاً في الواردات معتبرا ان مفتاح الحل في السياسة من خلال اطلاق عجلة حكومة جدية للخروج من الازمة”.









واشار حسن خليل الى انه في حال تأخر تشكيل الحكومة العتيدة على حكومة تصريف الاعمال الاجتماع لمناقشة المخارج المالية للبلاد.

اضاف: “لا يمكننا الاستمرار من دون اصلاحات حقيقية وخوف اللبناني مشروع”، مؤكدا “اننا لم ندخل بعد في انهيار كامل ولا زال بإمكاننا ان ننهض”.