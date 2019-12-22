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معلومات عن لقاء دياب وفداً من الحراك وبيان للثوار: المجتمعون لا يمثلون الحراك

December 22, 2019

تداولت معلومات ظهراً ان الرئيس المكلف حسّان دياب سيجتمع بممثلين عن الحراك الشعبي في منزله.

تداولت معلومات ان الرئيس المكلف حسّان دياب سيجتمع بممثلين عن الحراك الشعبي عند الساعة 12 ظهراً في منزله بتلة الخياط.




الا ان المتظاهرين وفي وقت لاحق، اصدروا بياناً نفوا فيه ذلك واكدوا ان ” المجتمعين مع الرئيس المكلف لا يمثلون الحراك وأنهم مجموعات مشبوهة لارتباطها بالسلطة”.

ومن بين الزوار، محمد نون الذي ادعى انه رئيس البنك الاعلامي الذي استحوذ على شكوك الصحافيين، وآخرين امتنعوا ان يكشفوا عن هوياتهم، وبرروا نفسهم أنهم مستقلين.

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