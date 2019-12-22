معلومات عن لقاء دياب وفداً من الحراك وبيان للثوار: المجتمعون لا يمثلون الحراك

تداولت معلومات ظهراً ان الرئيس المكلف حسّان دياب سيجتمع بممثلين عن الحراك الشعبي في منزله.

تداولت معلومات ان الرئيس المكلف حسّان دياب سيجتمع بممثلين عن الحراك الشعبي عند الساعة 12 ظهراً في منزله بتلة الخياط.









الا ان المتظاهرين وفي وقت لاحق، اصدروا بياناً نفوا فيه ذلك واكدوا ان ” المجتمعين مع الرئيس المكلف لا يمثلون الحراك وأنهم مجموعات مشبوهة لارتباطها بالسلطة”.

ومن بين الزوار، محمد نون الذي ادعى انه رئيس البنك الاعلامي الذي استحوذ على شكوك الصحافيين، وآخرين امتنعوا ان يكشفوا عن هوياتهم، وبرروا نفسهم أنهم مستقلين.