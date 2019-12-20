البرلمان الألماني يحظر أنشطة حزب الله

أقر البرلمان الألماني الخميس اقتراحا يحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة حزب الله اللبناني المدعوم من إيران على الأراضي الألمانية مركزا على “أنشطته الإرهابية” خاصة في سوريا.

وأيد المحافظون من حزب ميركل الاقتراح إلى جانب الحزب الاجتماعي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحاكم وحزب الديمقراطيين الأحرار المعارض. والاقتراح غير ملزم لكنه سيزيد الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف بهذا الصدد.









وكان وزير الخارجية هايكو ماس قد دعا قبل التصويت إلى التعاطي بصرامة أكبر مع حزب الله في ألمانيا وبحث جميع الوسائل القانونية لتحقيق ذلك. وقال ماس لشبكة “ار ان دي” الإعلامية “ينكر حزب الله حق إسرائيل في الوجود ويهدد باستعمال العنف والإرهاب، كما يواصل تحديث ترسانته الصاروخية على نطاق واسع”.

وتابع ماس أن الحزب اللبناني يتحرك في سوريا “كعميل بديل لتنفيذ الأعمال الوحشية لبشار الأسد ضد المواطنين السوريين”. ودعا الوزير الألماني إلى “استنفاد الوسائل القانونية” في بلاده لـ”معالجة الأنشطة الإجرامية والإرهابية لحزب الله”.

ويدعو الاقتراح الذي صادق عليه البرلمان الحكومة إلى التخلي عن سياساتها الراهنة التي تفرق بين الجناح السياسي والوحدات العسكرية لحزب الله التي قاتلت إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشاد الاقتراح بجهود السلطات في اتخاذ مواقف من أنصار الحزب المشتبه في جمعهم المال لصالح الجماعة الشيعية في ألمانيا عن طريق منح الادعاء المزيد من سلطات التحقيق. لكنه قال إن هذه الإجراءات غير كافية.

ولطالما أثار فصل الجناح السياسي لحزب الله عن الجناح العسكري جدلا كبيرا في الأوساط السياسية الألمانية، وسط دعوات إسرائيلية وأميركية مكثفة إلى اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار.

وفي وقت لاحق أشادت الحكومة الإسرائيلية بقرار البرلمان الألماني. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية “جماعة حزب الله لا تهدد مواطنين إسرائيليين فحسب، ولكنها تقوض أيضا السيادة اللبنانية والاستقرار الإقليمي”، مضيفا أنها “تنظيم إرهابي مدعوم من إيران”.

ومن جانبه، اعتبر السفير الأميركي في برلين ريتشارد جرينيل أنه بقرار البرلمان الألماني، فقد تم التأكيد بذلك على أن حزب الله منظمة إرهابية فاعلة و”مدمرة” على مستوى العالم ولا بد من وقف أنشطتها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أدرج الجناح العسكري على قائمة الإرهاب في عام 2013 ولكن بريطانيا صنفت التنظيم برمته على أنه تنظيم إرهابي في مارس الماضي، وتبعتها في ذلك هولندا والولايات المتحدة وكندا.